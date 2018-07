Cinq règles pour viser le zéro déchet

« Comprenant que le recyclage n’était pas la solution miracle à la crise environnementale », Béa Johnson entreprend d’instaurer des alternatives écologiques à la maison, des astuces qu’elle détaille dans ses publications et expose lors de conférences à travers le monde.

Pour faire court, elle propose cinq règles pour un style de vie zéro déchet :

• La première étape consiste à refuser ce dont nous n’avons pas besoin. Par exemple, les articles à usage unique, les cadeaux promotionnels, les publicités dans les boîtes aux lettres, les reçus …

• Ensuite, il faut réduire, limiter sa consommation, ses achats, ses effets personnels, ses déplacements en voiture, la technologie, éviter les activités qui soutiennent ou qui incitent à la consommation (magasines, etc.), échanger, vendre, donner ce qui peut l’être.

• Réutiliser. Refuser et réduire vous auront déjà permis d’éliminer le superflu. La réutilisation est, selon Béa Johnson, le

« pivot central » du zéro déchet. On fait ses courses avec des contenants réutilisables, on emprunte, on troque, on loue, on achète d’occasion, on répare, on récupère.

• Recycler. Nous sommes bien placés pour le savoir, le recyclage dépend beaucoup de ce qui est mis en place localement par les villes, les entreprises… Béa Johnson nous incite à nous renseigner et quand le système en place n’est pas satisfaisant, à appliquer toutes les autres règles pour minimiser ce qu’il y aurait à recycler !

• Composter. Cette fois, c’est possible, il s’agit de recycler les matières organiques. Et en y pensant à l’avance, on privilégie les matériaux compostables en bois, par exemple.

Exemples pratiques

Dans son livre et au fil de ses conférences, Béa Johnson donne de nombreux exemple de la vie courante.

Dans un processus de « désencombrement », elle conseille ainsi de réduire au maximum tous les ustensiles et gadgets dans sa cuisine. Ai-je besoin de quatre cuillères en bois ? Le trop-plein pourra être donné ou échangé.

Elle conseille de bannir l’essuie-tout, les mouchoirs en papier, les bouteilles d’eau, les films alimentaires, les filtres à café, les sachets de thé… Elle préconise de faire une liste de courses, ce qui évite les oublis, les achats compulsifs et les multiples trajets. Elle favorise les achats en vrac, le shopping avec des paniers, des sacs en tissu, les contenants en verre, les sacs à pain. Il est important également, dit-elle, de revoir ses recettes.