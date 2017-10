Il aime aussi la mer et rejoint, au poste de wincher, l’équipage du Mari Cha III, un monocoque qui battra le record du monde de la traversée de l’Atlantique en 1997. En 1999, il réalise le tour de la Terre le long de l’équateur sur plus de 40 000 kilomètres à la voile et à pied. Ses exploits sont récompensés par le Laureus Award du meilleur sportif alternatif de l’année en 2001.

En avril 2002, Mike Horn tente une expédition sur le cercle polaire arctique, mais est rapatrié en raison de gelures aux mains. Il repart en août de la même année et achève son projet baptisé Arktos, en octobre 2004.

En 2006, il retourne vers le grand froid et rallie le pôle Nord. Mike Horn poursuit ses expéditions et se tourne désormais vers la transmission de ses compétences, d’abord via l’expédition Young Explorer Program durant laquelle il convie des jeunes à le rejoindre pour des sessions de quelques jours. Puis il commence à se faire connaître du grand public en étant aux commandes de deux émissions diffusées sur M6, puis depuis 2015, en intégrant The Island, où il aide des anonymes à survivre en milieu hostile. Depuis juin 2016, il accompagne des personnalités dans À l’état sauvage.

Son dernier exploit a été réalisé en février 2017 avec l’expédition Pole2Pole, durant laquelle il a traversé l’Antarctique en solitaire (plus de 5 000 kilomètres à ski, en 57 jours).

Côté vie privée, Mike Horn a été marié 25 ans à Cathy, décédée en 2015 des suites d’un cancer du sein. Le couple a deux filles, Annika, 24 ans et Jessica, 23 ans.