Si la Nouvelle-Calédonie est surnommée le Caillou, ce n’est pas un hasard. Sa terre est riche en métaux divers et variés et plus particulièrement en nickel. Certains présentent des toxicités importantes. C’est le cas du nickel, de l’arsenic ou encore du chrome. La population est donc potentiellement exposée à ces substances que l’on retrouve partout. C’était tout l’enjeu de l’étude Metexpo, conduite entre 2015 et 2017, que de mesurer cette exposition. Sans surprise, les conclusions ont montré que la population était soumise à l’influence de métaux lourds, à commencer par le nickel, mais également le chrome. Si Metexpo a répondu à certaines questions, elle en a posé d’autres et en a laissé certaines en suspens comme le rôle de la mine dans cette exposition. C’était précisément l’objet des études DMML (Dispersion des métaux de la mine au lagon-atmosphère et réseaux trophiques) et Dynamine (Dynamique des métaux dans l’hydrosphère de la mine au lagon), également portée par le CNRT. La restitution de ces deux études a été faite fin mars (l’intégralité des conclusions est disponible sur le site du CNRT, www.cnrt.nc). L’objectif général de ces travaux était d’acquérir davantage de connaissances sur les flux des métaux des massifs jusque dans les écosystèmes, notamment afin de mieux cerner si le rôle de la mine dans l’exposition des populations. Une dispersion atmosphérique très large Si ce rôle peut sembler central à première vue, certains résultats de Metexpo ont toutefois semé le doute. On a pu constater, par exemple, que les habitants de Lifou étaient exposés au chrome alors qu’aucune exploitation minière n’est pratiquée sur l’île. DMML avait plus spécifiquement vocation à étudier la dispersion des métaux par la voie atmosphérique. Autrement dit, comment les métaux peuvent être potentiellement déplacés par le vent. Dynamine s’intéressait pour sa part à la dispersion par voie aqueuse ou, plus prosaïquement par les cours d’eau.

« DMML a permis de voir que la qualité de l’air au voisinage des centres miniers peut finalement dépendre de sites miniers éloignés, explique Farid Juillot, chercheur à l’IRD IMPMC, coordinateur du projet Dynamine. Les sites miniers de la côte Ouest comme celui du massif du Koniambo sont aussi sous l’influence des massifs de la côte Est. » Les modèles montrent que les métaux peuvent voyager sur de très longues distances, notamment sous la forme de particules fines et présenter un risque sanitaire. Des observations qui montrent une grande complexité dans le transport par voie aérienne des métaux lourds, mais qui ne permet toutefois pas d’en dire davantage, notamment quant aux quantités de substances transportées, les lieux où elles sont transportées et les compositions de ces substances. Elles laissent cependant entrevoir de nouveaux champs de surveillance dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air dont les arrêtés d’application sont en voie d’adoption. Le CNRT pourrait prochainement conduire une nouvelle étude afin de compléter DMML et proposer une analyse des métaux transporter. Du côté de Dynamine, l’un des enjeux était de parvenir à définir le fond géochimique des rivières. Plus simplement, il était question de savoir quelle était la teneur de l’eau en métaux, en dehors de toute activité minière. Un enjeu important, notamment dans le cadre de la politique de l’eau en cours de mise en œuvre. Cette dernière doit notamment définir des normes de potabilité prenant en compte les concentrations en métaux. Un autre projet complémentaire devrait être lancé en juin sur cette question. Les scientifiques pourront s’appuyer sur les bases de données de KNS, Vale et la SLN et plus seulement celle de KNS. L’idée est de pouvoir définir des valeurs en dehors de toutes perturbations ce qui n’est pas une mince affaire. Il est aujourd’hui très difficile de trouver un site qui n’a jamais été soumis à l’influence de la mine. Cette problématique fait également l’objet d’autres études et en particulier de l’Œil.