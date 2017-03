Chaque année, la Journée de la femme est l’occasion d’assister à des célébrations aussi pathétiques que contreproductives. Du rose, des massages et autres soins cosmétiques ou encore du yoga pour que les femmes soient belles et se sentent bien. Le pire est peut-être que certains de ces événements sont organisés par les institutions censées promouvoir l’égalité femmes-hommes. Ils traduisent, d’une certaine manière, la vision plutôt condescendante d’une partie de la classe politique, reflet de celle d’une partie de la population. Et les Calédoniens n’ont pas le monopole en la matière. Il y a à peine une semaine, Janusz Korwin-Mikke, un député européen polonais déclarait rien de moins, au sein même du Parlement à Strasbourg, que « les femmes doivent gagner moins que les hommes. Elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c’est tout ».

Petit retour en arrière sur la condition des femmes sur le marché du travail. C’est en 1907 que la loi permet aux femmes de disposer librement de leurs salaires. En 1946, la notion de « salaire féminin » est supprimée. Au XIXe siècle, on considérait que le salaire de la femme avait uniquement vocation à couvrir ses propres besoins et pouvait donc être amputé de 50 % par rapport à celui d’un homme. Onze ans plus tard, en 1957, le traité de Rome pose la règle du « à travail égal, salaire égal ». Ce principe est conforté par une loi qui instaure l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, en 1972. La Nouvelle-Calédonie a également repris la loi de 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais force est de constater qu’elle n’est que partiellement appliquée, tout comme en métropole.

Des écarts plus importants dans le public que le privé

Sur la question des inégalités et de l’emploi, le territoire est pourtant totalement compétent. En matière de droit du travail, le transfert a été effectué et le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie a été publié le 1er mai 2008. Deux ans plus tard, un Conseil du dialogue social était même mis en place. Les inégalités demeurent pourtant, en particulier dans le secteur public. Les élus toutes tendances confondues font preuve d’une certaine hypocrisie à défendre publiquement l’emploi au féminin et l’égalité des salaires sans que cela ne se traduise concrètement dans les faits. Il aura notamment fallu attendre la loi de 2000 pour une égalité d’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives pour voir le nombre d’élues augmenter. Il n’en reste pas moins que certaines d’entre-elles remplissent toujours le rôle de faire-valoir pour équilibrer des listes trop masculines. Au Congrès, les femmes ne représentent que 36 % des élus. Elles sont 43 % au niveau des provinces.

Chaque année, ce sont des millions de francs qui sont engloutis pour l’organisation d’événements publics autour de la femme sans que les collectivités ne fassent en sorte que la loi sur l’égalité des salaires soit respectée. Dans le secteur public, les femmes gagnent 15 % de moins que les hommes. Dans le privé, cet écart est de 4 %. À noter que plus le niveau de diplôme augmente, plus les écarts de salaire sont importants et qu’entre 2013 et 2015, le salaire des femmes a augmenté de 2,4 % contre 4, 8 % pour les hommes. L’écart s’est donc creusé.