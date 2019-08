Contrairement à son prédécesseur Thierry Lataste, à qui il a rendu un hommage appuyé, Laurent Prévost ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie ne connaît pas Laurent Prévost. Quelques échanges téléphoniques et une lecture assidue de « dossiers volumineux » constituent le bagage du haut fonctionnaire. De quoi avoir « conscience de prendre un relais dans un contexte personnel très différent ». Mais comme il le dit lui-même, « c’est dans notre ADN d’arriver dans des endroits que l’on ne connaît pas ».

D’emblée et simplement, Laurent Prévost a posé ses objectifs immédiats : les présentations avec tous ses interlocuteurs seront essentielles, et il souhaite qu’elles s’effectuent « très rapidement ». L’agenda des prochaines semaines sera donc bien rempli. On sait déjà que le haut-commissaire sera vendredi en province Nord et la semaine prochaine dans les Îles. Laurent Prévost le répète, il arrive dans une « posture d’écoute », de « modestie » qu’il juge primordiale, « ici peut-être plus qu’ailleurs », et l’ancien préfet « théorise » parfaitement que la Nouvelle-Calédonie n’est pas un département et que ses fonctions en tant que représentant de l’État seront bien différentes.

Continuité

Après une traditionnelle cérémonie d’honneurs militaires et de dépôt de gerbe organisée en son honneur lundi, le haut-commissaire a prononcé son premier discours dans sa nouvelle résidence devant les forces vives du territoire suivi d’une première prise de contact avec les médias. Tout en soulignant qu’il souhaitait prendre le temps de découvrir la Nouvelle-Calédonie « hors des bureaux » avant de s’exprimer plus longuement, Laurent Prévost a toutefois cerné un certain nombre d’enjeux évidents.