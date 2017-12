Tests en Nouvelle-Calédonie

Le consortium de scienti ques a collecté de l’eau dans quatre sites des Caraïbes (Belize, Jamaïque, îles Turques-et-Caïques, Bahamas) et trois en Nouvelle-Calédonie (Nouméa, Entrecasteaux et Chesterfield). En utilisant la méthode de « metabarcoding », l’équipe a détecté un nombre significativement plus élevé de séquences d’ADN dans les récifs moins impactés par l’homme, là où les requins sont les plus abondants.

Dans les Caraïbes, la plus grande diversité a été trouvée aux Bahamas, un sanctuaire pour les requins, avec 11 espèces identi ées contre seulement une à Belize et deux en Jamaïque. Dans le Paci que, 14 espèces ont été détectées dans les récifs isolés de l’archipel calédonien contre seulement cinq à Nouméa.