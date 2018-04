Le groupe de dialogue « Sur le chemin de l’avenir », ancien G10, s’est réuni cette semaine.

Les membres ont réussi à s’entendre sur la méthode pour dresser le bilan de l’Accord de Nouméa. Il fera l’objet de deux réunions, les 30 et 31 mai, et portera sur quatre thématiques : la gouvernance, la citoyenneté, le rééquilibrage et l’émancipation-décolonisation. La charte des valeurs calédoniennes a aussi été évoquée et des propositions ont été faites, pour l’instant en stand-by. Les discussions ont notamment achoppé sur la question de la citoyenneté. Sur la forme, il a été demandé qu’on ne rende pas public un texte qui ne fasse pas l’objet d’un consensus. Vu l’expérience passée, cela semble plutôt raisonnable…

On peut se féliciter que le groupe ait pour l’instant pu reprendre le travail en Nouvelle-Calédonie sans imploser. L’ambiance était, semble-t-il, correcte. Mais si les débats d’idées paraissent possibles entre loyalistes et indépendantistes, au sein du camp loyaliste, les attaques de personnes restent la règle.

À noter que cette semaine, le groupe des Républicains calédoniens au Congrès a soulevé un problème de représentativité autour de la table : l’entrée de Pierre Frogier a porté à cinq les représentants de la plateforme, contre quatre pour les indépendantistes et un pour les Républicains calédoniens. Si ces derniers se disent « favorables » à la présence du sénateur, ils estiment néanmoins que la nouvelle donne ne correspond plus au poids électoral de chacun et qu’il faudrait soit que leurs représentants soient portés à deux, soit que la plateforme revienne à quatre représentants. D’autant, est-il précisé, que certains n’ont plus aucune légitimité… On pourrait aussi en profiter pour dénoncer le fait que cet ensemble soit très majoritairement masculin.