Autre contribution locale, celle du docteur Kader Saïdi, avec la Fondation Jean-Jaurès. Selon lui, si la Nouvelle-Calédonie a eu raison de choisir une stratégie Covid-Free, il faut maintenant effectivement chercher à s’adapter. Il faut renforcer la méthode actuelle (tracer, tester, isoler) avec davantage de moyens, élargir la campagne de vaccination et la rendre incitative, pédagogique et transparente. Il juge d’ailleurs que la stratégie Covid-Free est incompatible avec la politique vaccinale… Il plaide également pour un dispositif d’alerte Covid et préconise une étude pilote avec certificat sanitaire, tests PCR et charte pour les arrivants, en vue d’une réouverture maîtrisée des frontières.

Ralentissement de la vaccination ?

Alors que le territoire a retrouvé une situation confortable, le risque est que les demandes de vaccination chutent. En douze jours pourtant, entre le 8 et le 20 avril, selon les chiffres du gouvernement, 13 674 doses ont encore été injectées pour un total désormais de près de 55 000 doses avec près de 22 000 personnes totalement vaccinées, ce qui n’est pas négligeable. Plus de 1 500 doses ont été administrées par jour cette semaine, selon les autorités. Mais peut-être que les demandes se localisent différemment, moins en Brousse et davantage vers le Smit.

Certains, en tout cas, souhaitent obtenir davantage d’informations sur le vaccin, qu’il faudrait effectivement leur apporter, et d’autres estiment qu’ils peuvent prendre le temps puisque le virus ne circule pas. Problème, selon les autorités sanitaires, c’est maintenant que nous disposons d’un approvisionnement stable et d’une organisation conséquente. L’envoi des doses de l’État est d’ailleurs corrélé à la demande. Si nous commençons à « perdre » des doses, on imagine mal qu’il continuera à ce rythme. Le gouvernement devrait mettre en place une importante campagne de sensibilisation et d’information.

Les contributions sont disponibles via un lien Facebook pour la FPLS (Fédération des professionnels libéraux de santé de Nouvelle-Calédonie) et sur jean-jaures.org/nos- productions pour le Dr Saïdi.

Une troisième dose du vaccin Pfizer « probablement nécessaire » ©afp Il est vraisemblable qu’une troisième dose sera nécessaire dans un délai de « six mois à un an » ainsi qu’un rappel chaque année pour les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer, a indiqué le laboratoire. L’objectif est de s’adapter aux variants du coronavirus, mais également à la réponse des anticorps dans le temps. Tout cela reste hypothétique, indique Pfizer, qui mène justement depuis plusieurs mois des études cliniques sur les effets d’une troisième dose contre les variants et sur la durée d’efficacité du produit. La troisième dose n’a pas encore d’autorisation de mise sur le marché. Le comité d’urgence de l’OMS contre le passeport vaccinal Alors que la pratique semble séduire certains pays, le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé sur le Covid-19 a prononcé un avis défavorable sur le passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux. Les experts estiment que même si elles sont croissantes, les preuves concernant la performance des vaccins sur la réduction de la transmission du virus restent encore insuffisantes. Par ailleurs, selon eux, il s’agirait d’un vecteur de discrimination puisque l’inégalité persiste en matière de distribution mondiale des vaccins. « Les États parties sont vivement encouragés à reconnaître que l’exigence d’une preuve de vaccination peut aggraver les inégalités et favoriser une liberté de circulation différenciée », écrivent-ils. Une marche « pour la liberté » samedi Les associations et collectifs Corail vivant – Terre des hommes, Ensemble pour la planète, Tokoni ki Uvea mo Futuna et Hihifo organisent une marche pacifique ce samedi 24 avril « pour la liberté vaccinale et contre toute espèce de passeport vaccinal ». Le rendez-vous est donné à 9 heures devant le gouvernement, Baie-de-la-Moselle, puis direction le Congrès et le haut-commissariat. Les organisateurs remettront leurs doléances aux représentants des institutions.

C.M.