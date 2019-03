Approche pays

Les ateliers de préparation ont permis de dégager certaines problématiques et surtout des divergences de vision.

Dans les grandes lignes, les professionnels réclament des mesures et des lois pour protéger et promouvoir la culture, une reconnaissance et une professionnalisation des artistes ou encore une rationalisation des dispositifs de soutien et le développement de la formation continue.

On parle aussi d’une meilleure intégration du secteur dans le développement du pays (tourisme, environnement, éducation), et dans le quotidien de ses habitants pour générer le « faire ensemble » et le « vivre ensemble ». On évoque même un travail sur le recensement du poids économique de la culture dans le pays (« il n’y a pas de chiffres »), mais tout le monde n’est pas d’accord sur cette idée d’une économie de la culture ou que la culture doive absolument être « rentable »…

Les avis divergent par ailleurs sur la gestion du secteur, particulièrement « éparpillé ». Une approche pays cohérente est nécessaire et certains estiment qu’une collaboration plus étroite entre les provinces, le gouvernement et la mutualisation des actions et des moyens des établissements publics seraient suffisantes. Alors que d’autres pensent qu’il faudrait tout simplement rassembler toutes les compétences au sein d’un seul opérateur culturel. Des directions entières et des postes disparaîtraient alors complètement.

Le timing interroge

Les assises sont organisées en ateliers. On y a parlé, mercredi, de coutume, de langues ; de la place transversale de la culture, du rayonnement régional et international. Ce jeudi, il doit être question de la cohérence du dispositif de soutien aux arts et à la culture, des lois et mesures du pays. Enfin vendredi, un atelier sera consacré à la gouvernance partagée et au calendrier culturel partagé.