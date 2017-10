6 équipes, 63 coureurs, 886 kilomètres, 10 étapes : le menu du 47e Tour Air France de Nouvelle-Calédonie est prometteur. Le départ de l’épreuve mythique sera donné mercredi, à Ouvéa. Qui sont les favoris de l’édition 2017 ? Les pronostics sont ouverts.

Les derniers petits ajustements faits, la feuille de route définitive de la 47e édition du Tour de Nouvelle- Calédonie vient d’être confirmée. Le départ se fera mercredi à 8 h 30 depuis St Joseph, à Ouvéa, et l’arrivée, le samedi 21 au vélodrome de Magenta. Les coureurs auront à parcourir un total de 885,8 km exactement.

Pour le président du Comité régional de cyclisme, Gérard Salaün, « l’édition 2017 sera plus difficile que l’an passé. Le parcours sera rapide dans sa première partie et beaucoup plus physique dans la seconde avec des étapes comme Arama, Népoui, le col d’Amos et la montée du col de Thio. »

Le parcours en détail

Pour la première fois de l’histoire du Tour, le départ sera donné à Ouvéa, le mercredi 11 octobre. Une première étape de 80 km jusqu’à Fayaoué et retour, suivis l’après-midi d’un contre-la-montre de 8,3 km. Le jeudi, les coureurs rejoindront Mouli, à St Joseph, puis Fayaoué et Banout, soit 88,3 km. Le peloton retrouvera samedi 14 octobre la Grande Terre pour la troisième étape, avec un départ depuis la mairie de Païta pour rejoindre La Foa, soit 89,4 km. Le Tour retrouve cette année le Nord avec Gomen-Koumac-Arama et Tiabet dans l’étape 5, lundi, et surtout l’étape 6, mardi, avec le mythique Enfer du Nord entre Koumac et Pouébo, soit respectivement 99 et 72,2 km. Le mercredi, la caravane du Tour redescendra entre Poindimié et Houaïlou en passant par Ponérihouen pour 73 km, suivi, l’après-midi de l’étape 7A -12 km – entre la mairie de Houaïlou, la tribu de Paraoulé et retour à la mairie. Jeudi, direction La Foa, avec l’étape 8, une étape sélective et attendue avec une arrivée au sommet de la mine SLN sur le plateau de Thio (89 km). Vendredi, l’étape 9 se fera entre Dumbéa-Païta-Nassandou-Timbia et retour à Païta, à l’Arène du Sud, soit 72,7 km. « La dernière étape – 70,6 km – se fera depuis le Mont- Dore, avec deux tours de la commune, pour finir sur le vélodrome de Magenta où une magnifique fête attendra le public », conclut Gérard Salaün. Un final qui rappellera de bons souvenirs aux anciens.

16 équipes pour un maillot

Cette année, 63 coureurs tenteront de décrocher la victoire, grâce à l’appui de leurs équipes. Des équipes plus petites, une nouveauté, auparavant composée de cinq coureurs, elles passent à quatre, « pour alléger le budget des formations », explique-t-il.