L’événement s’est immédiatement inscrit dans la dynamique de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur qui a symbolisé « l’importance de se soucier des autres ». Et trente ans plus tard, « c’est toujours le défi des Calédoniens », estime Tim Sameke, pour qui Jean-Marie Tjibaou reste un « guide spirituel ».

« Il disait que la culture donnait une saveur à l’existence, il disait aussi que la culture devait accompagner l’évolution politique. C’est ce que nous essayons de faire depuis cinq ans, d’apporter nous aussi notre pierre à l’édifice parce qu’à mon sens, la paix n’est jamais acquise. » Cette dynamique positive et altruiste, a perduré : malgré les diverses tentatives de récupération au fil des années, l’évènement se veut toujours « ouvert vers l’extérieur » et « apolitique », un festival « fait par le peuple et pour le peuple ». Il repose de fait sur le travail, très important, d’une trentaine d’associations culturelles.

Avec ce festival, Tim Sameke entend contribuer au projet de destin commun en reliant les communautés culturelles du territoire.

Marquer la paix avant le référendum

La place de la Marne, ce « point zéro » où l’on trouve quotidiennement « toute la Calédonie », « où le destin commun se fait naturellement », deviendra pour la quatrième année consécutive, le temps d’un week-end, une grande fête commune, un lieu d’échange et d’expression. 40 groupes de musique et de danse de tous horizons se succéderont sur les deux scènes, tandis que des associations présenteront, au gré des stands, leurs savoir- faire, leurs plats, leurs produits. Les communes de La Foa, Païta et Hienghène seront en particulier mises à l’honneur.