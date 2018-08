Pierre Gope, dramaturge et écrivain, aime s’intéresser dans son œuvre, on le sait, aux dessous de la coutume, de la religion, de la politique, du monde kanak. À quelques mois du référendum, il s’est dit que le moment était opportun de monter une pièce sur le monde politique, celui-ci étant sous les feux des projecteurs, avec des responsabilités et des enjeux tout particuliers. La pièce Moi… je vote blanc est finalement née sur les planches au mois de mai. Il l’a écrite et mise en scène.

Il s’agit d’une satire plutôt sévère des hommes de pouvoir, inspirée de la politique locale, du mouvement indépendantiste plus précisement. L’organisation du « premier congrès du Front pour l’unité » est le prétexte d’une galerie de portraits de personnages investis à différents niveaux et interprétés par Kesh Bearune, Aman Poani, Mathieu Wachoïma et Laurence Bolé. Ces personnages ne sont généralement pas brillants, mais plutôt fourbes, manipulateurs, cupides, sots et lâches.