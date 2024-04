Une mission pour mieux connaître la biodiversité marine

Nouvelle expédition du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) à l’origine du programme La planète revisitée. La campagne océanographique Kanameco, débutée le 12 mars, a été menée durant 20 jours au large de Nouméa et le long de la corne sud.

À bord de l’Antea, navire de la flotte océanique française, 36 biologistes, plongeurs et géologues. Objectif : mieux connaître les invertébrés marins profonds. Ils ont procédé à des collectes de pêche scientifique, au relèvement de pièges profonds immergés depuis novembre 2022, et à des collectes en plongée entre 30 et 150 mètres de profondeur. Les échantillons ont été traités dans un laboratoire éphémère installé au Centre des activités nautiques. Un travail pédagogique est organisé avec le CIE, Centre d’initiation à l’environnement, et les établissements scolaires.