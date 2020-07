Les indépendantistes améliorent leur score

Si les listes indépendantistes confirment leurs positions dans les communes du Nord et des Îles, ils profitent de ces municipales pour s’insérer dans les grosses agglomérations de la province Sud. Après Nouméa, dès le premier tour, où ils avaient remporté deux sièges dans le nouveau conseil municipal, ils font leur entrée désormais à Dumbéa avec deux sièges, ils gagnent un siège pour en obtenir trois au Mont-Dore et ils reviennent à Païta, après 25 ans d’absence, avec trois sièges. Au-delà de cette progression, on retiendra aussi l’opposition de listes entre l’Uni-Palika et l’UC dans les communes du Nord et des Îles. Une « bataille » remportée par l’Union calédonienne. L’UC inscrit ainsi une victoire écrasante sur les îles Loyauté en remportant les trois mairies avec Maryline Sinewami à Maré, Maurice Tiléwa à Ouvéa et Robert Xowie à Lifou.

Sur la Grande Terre, le parti conserve les mairies de Thio avec la liste de Jean-Patrick Toura, Gilbert Tyuienon à Canala et la liste d’Henriette Hmae-Tidjine à Poum. L’UC remporte celle de Poya avec l’arrivée d’Evelyne Goro-Atu, Thierry Gowecee l’emporte finalement au second tour sur Joseph Goromido, le maire sortant de Koné, Bernard Ouillate s’impose à Hienghène et Florentin Dedane à Pouébo.

Le parti perd Kaala-Gomen où l’ancien maire, Alain Levant, revient. Le Palika perd quatre mairies, se maintient à Voh et gagne à Ouégoa.

5 femmes

22 conseils municipaux ont donc été choisis dimanche. Ils s’installent au fur et à mesure et ont à élire leurs maires et adjoints dans les prochains jours. En attendant, il est intéressant de remarquer que la place des femmes a légèrement progressé lors de ces municipales, et notamment aux Îles où, pour la première fois, une femme, Maryline Sinewami, du FLNKS, va occuper la fonction de maire à Maré. Après Sonia Lagarde à Nouméa et Prisca Holero à Sarraméa, Évelyne Goro-Atu sera installée à Poya et Henriette Hmae-Tidjine est réélue à Poum. On avance doucement mais sûrement.