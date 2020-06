Willy Gatuhau, soutenu par l’Avenir en confiance et rejoint par Générations NC, a de quoi pester et s’inquiéter. Le maire sortant se retrouve face à une liste d’union d’opposition pour le moins hétéroclite, car tirée par l’Éveil océanien, mais rejointe par les candidats du premier tour de Calédonie ensemble et surtout du Rassemblement-LR. Si on peut aisément comprendre les motivations du parti de Philippe Gomès, pourquoi le Rassemblement-LR s’est-il allié avec son pire ennemi politique, Calédonie ensemble ?

On aurait logiquement et politiquement pensé que le candidat du Rassemblement rejoigne Willy Gatuhau au titre de l’alliance des partis loyalistes qui compose l’Avenir en confiance ou qu’il « se couche » pour favoriser la liste du maire sortant. Mais Bénélia Lorée a préféré s’allier avec Calédonie ensemble et cette idée d’indépendance-association qui colle à la peau du parti de Philippe Gomès. De l’opinion publique et des sympathisants AEC, on ne comprend pas. Pour Willy Gatuhau, il s’agit d’un « attelage qui a fait le choix de trahir leurs électeurs du premier tour ». Pour Benélia Lorée, il s’agissait de mettre en avant « une importance aux valeurs, notamment la moralisation de la vie politique ».