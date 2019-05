Dix ans déjà ! Le festival, organisé par l’association Sub’limage, est de retour au Rex pour une semaine de bonheur aquatique. Il attire chaque année des centaines de spectateurs à qui l’on propose d’admirer des images exceptionnelles rapportées du fond des mers par différents photographes et vidéastes du monde entier. Au programme, des films, des concours, des expositions photo, des conférences-débats, des animations scolaires.

Au niveau des concours photo, cette édition anniversaire bat tous les records avec 125 photographes et 282 clichés en compétition en provenance de 12 pays. 84 photos sélectionnées par les membres du jury seront exposées et visibles gratuitement par le public. Le jury récompensera les photos, les diaporamas, les séries thématiques, les clips, mais aussi les courts-métrages. Seront notamment décernés, le prix du public, le prix du meilleur espoir calédonien et le prix de l’environnement Alain Gerbault.