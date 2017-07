Logique de plateformiste. – En annonçant « un regroupement historique des loyalistes, le plus important depuis la signature des Accords », Philippe Michel affirme « être dans le prolongement logique de la plateforme, signée le 15 juin dernier », soit à la veille du second tour des législatives. Par commodité de langage, Philippe Michel parle d’un « intergroupe ». Mais les institutions calédoniennes ne connaissent pas ce terme et c’est donc bien un groupe politique qu’il s’apprête à présider. Un groupe où se dilueront les voix les plus faibles ? L’absorption en marche. – Moult fois rêvée par Philippe Gomès, la « fusion-absorption » du Rassemblement et du MPC par Calédonie ensemble serait-elle en marche ? « Vous allez voir ce que c’est d’avoir un chef maintenant ! », ironise déjà un jeune élu du parti gomésien à l’adresse de pontes du Rassemblement. Lesquels répliquent à mots couverts : « Vous verrez, c’est plutôt Calédonie ensemble qui va changer… ». À ce stade, tous les espoirs sont encore permis. Pichenette à Germain. – À son habitude, Philippe Michel reste plus lucide : « Il fallait d’abord garantir la stabilité des institutions ! » Mais qui la menaçait ? Ensuite « nos divergences existent et il faudra, sur chaque texte, trouver ensemble des points d’équilibre pour faire évoluer la politique économique actuelle et rendre la confiance aux investisseurs ». Discrète petite pierre dans le jardin du gouvernement Germain. Mais bien placée.

Groupe sans majorité. – Reste qu’avec 23 élus sur 54 boulevard Vauban et donc, a priori, cinq membres du gouvernement sur 11, les plateformistes de l’intergroupe ne sont majoritaires ni au Congrès, ni à l’exécutif. Jusque- là, le gouvernement Germain s’était appuyé sur les voix de Calédonie ensemble, de l’Uni-Palika, parfois aussi sur celles de l’Union calédonienne. Mais après les récentes déclarations de Louis Mapou, Daniel Goa, Charles Washétine et Paul Néaoutyine sur « le mépris et la condescendance » que leur « témoignait Philippe Gomès », il ne faudra plus compter sur le vote systématique des indépendantistes. Qui « apprécieront les textes au coup par coup ». Surdité assumée. – Raison de plus pour ne pas être sourd aux appels à « l’union sacrée » lancés par Sonia Backes et les siens la semaine dernière ? « Rien entendu ! », raillent avec une mauvaise foi assumée Gil Brial et Philippe Michel. « Nous ne pouvons que constater une attitude de mépris et d’arrogance, rétorque Sonia Backes, nous n’attendions aucune contrepartie au dialogue entre loyalistes, si ce n’est de pouvoir représenter légitimement nos 40 % d’électeurs loyalistes aux discussions d’avenir. Nous prenons donc acte du refus de discuter de la situation de notre économie et des finances locales, qui est catastrophique et qui appelle une remise à plat urgente ».