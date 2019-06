Les onze membres avaient été convoqués une première fois par le haut-commissaire le 13 juin, immédiatement après leur élection par le Congrès, mais ils n’avaient pas réussi à dégager une majorité de six voix pour élire leur président et leur vice-président. Thierry Santa, Gilbert Tyuienon et Jean-Pierre Djaïwé s’étaient présentés à la présidence. Chacun avait logiquement obtenu les voix des élus de son groupe : cinq pour Thierry Santa, trois pour Gilbert Tyuienon et deux pour Jean-Pierre Djaïwé. Mais comme annoncé par Calédonie ensemble, Philippe Germain avait voté blanc, bloquant ainsi l’institution. Vendredi, ils tenteront une nouvelle fois de s’entendre.

Quatre options

Compte tenu des positions des uns et des autres, la situation ne pourra se débloquer que si un accord ferme est trouvé entre les différentes composantes, ce qui semble loin d’être gagné, chacun à ce jour campant vraisemblablement sur sa position. Toutefois, il reste quelques heures et on sait que quatre options sont possibles. La première, la plus logique mathématiquement et politiquement, est que Calédonie ensemble donne sa voix à l’alliance L’avenir en confiance-Éveil océanien. La deuxième, qui reste probable, est que Calédonie ensemble donne sa voix aux indépendantistes. Enfin, la troisième et la quatrième option dépendent des indépendantistes qui peuvent, soit porter leurs voix sur le candidat de la majorité loyaliste, Thierry Santa, soit les donner au président sortant et membre minoritaire de ce nouveau gouvernement, Philippe Germain.

Un ralliement à Santa

Le plus simple et le plus rapide pour débloquer la situation et qui confirmerait logiquement le résultat des urnes, serait que Calédonie ensemble vote pour Thierry Santa, le candidat de L’Avenir en confiance et de l’Éveil océanien. Mais on se doute bien que cela passera par des tractations. On le sait, il faut répondre favorablement aux demandes de Calédonie ensemble. Philippe Michel a été clair à ce sujet en déclarant : « L’Avenir en con ance a décidé d’exclure Calédonie ensemble de toute responsabilité à la province et l’Éveil Océanien a décidé d’exclure Calédonie ensemble du Congrès. On attend des actes dans le partage des responsabilités, comme Calédonie ensemble l’a fait pour sa part en 2009 et en 2014. Ensuite, on pourra avancer ! »

En réponse et concernant d’éventuels postes à la province Sud, la présidente de l’institution visée, Sonia Backes s’est exprimée très clairement à ce propos sur RRB: « Je trouve gonflé de demander une place dans l’exécutif quand on est totalement en opposition avec cet exécutif. Quand on est dans l’opposition, on ne demande pas de sièges ! »

Si la province Sud semble bloquée, Calédonie ensemble lorgne peut-être sur la vice-présidence ou mieux, sur des secteurs du gouvernement « intéressants » en échange de la voix de Philippe Germain. Des secteurs, comme celui de la mine, qui permettraient aux cadres du parti d’en tirer certains profits… Mais à ce petit jeu du chantage, mieux vaudrait ne pas être trop gourmand, car les électeurs pourraient se sentir trahis.