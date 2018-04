Sur le territoire, on recense en moyenne 250 à 270 personnes touchées par la maladie de Parkinson. « Le chiffre est stationnaire entre les personnes qui décèdent de la maladie et les nouvelles personnes touchées. Les patients sont âgés de plus de 60 ans généralement, mais 10 % ont quand même moins de 50 ans », précise l’APNC (Association des parkinsoniens de Nouvelle-Calédonie). Cette maladie suscite des traitements longs et en Nouvelle-Calédonie, les moyens mis à la disposition des malades sont insuffisants « Il n’existe pas de centre spécialisé, les personnes atteintes résident généralement chez elles ou en maison de retraite. Être parkinsonien ici est plus difficile à vivre que dans des grandes villes métropolitaines ou ailleurs, avance l’APNC. Aucune structure adaptée, peu d’aide, une chirurgie à l’étranger et des traitements difficiles parfois à obtenir rapidement sont le lot quotidien des malades. Quand la maladie est à un stade trop avancé, ceux qui le peuvent partent à l’étranger pour finir leur vie dans de meilleures conditions. » Sur le territoire, seule l’APNC vient en aide aux malades en offrant un accompagnement aux familles, en organisant des groupes de parole et des ateliers de gymnastique deux fois par semaine, à Medicoach, sur Nouméa.

Une nouvelle piste de traitement

Malgré de nombreuses avancées en termes de traitement ces trente dernières années, la maladie continue de progresser. Les traitements – médicamenteux et chirurgicaux – associés notamment à de l’activité physique ont permis des progrès considérables… mais il faut aller plus loin. Une des pistes nouvelles et prometteuses est l’immunothérapie. À l’occasion de la Journée mondiale Parkinson, le professeur Philippe Damier, neurologue à l’hôpital de Nantes, a détaillé en exclusivité cette nouvelle piste de recherche dont son CHU est partenaire. « Prenez le cerveau : il est rempli de protéines alpha-synucléines. Mais chez quasiment tous les patients de la maladie de Parkinson, elles s’agrègent de façon anormale, notamment dans les cellules à dopamine, indispensable au contrôle des mouvements du corps. D’où l’idée d’aller éliminer à la source ces dépôts anormaux par l’immunothérapie », explique-t-il.

Comme pour le cancer, où l’immunothérapie fait ses preuves, la cellule ne contrôle pas sa multiplication. « Dans celui de la maladie neurodégénérative, elle active un programme de mort cellulaire. Il y a comme un mécanisme de miroir. Or, l’immunothérapie renforce les défenses du patient. Dans notre essai Parkinson, on injecte un certain type d’anticorps dits monoclonaux (issus d’une même souche de lymphocytes, les globules blancs essentiels à l’activation du système immunitaire, NDLR). Leur mission : cibler les dépôts de protéines et les détruire. Nous commençons la phase II de l’étude clinique internationale avec des patients perfusés tous les mois. »