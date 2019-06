Le choix des postes

Sur la question des postes dénoncée par Calédonie ensemble, Sonia Backes a tenu en premier lieu à donner son opinion sur le choix de remettre Philippe Germain dans le gouvernement. L’élue a simplement indiqué : « J’osais espérer que quand on a 13 000 électeurs en province Sud, on a d’autres choix que de remettre quelqu’un qui s’est engagé à partir. »

Et sur les postes souhaités par Calédonie ensemble à la province Sud comme un des sièges notamment de vice-président, Sonia Backes a déclaré : « Je trouve gon é de demander une place dans l’exécutif quand on est totalement en opposition avec cet exécutif. Quand on est dans l’opposition, on ne demande pas de siège ! »

C.S