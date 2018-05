L’Autorité de la concurrence souligne que le plafonnement des marges en taux présente plusieurs inconvénients. Il y a tout d’abord un e et « taquet ». Si un plafond est imposé, plutôt que de chercher à se livrer à la concurrence, les entreprises auront tout intérêt à se positionner au plafond. Si le prix de revient baisse, les entreprises n’auront pas d’intérêt à répercuter la baisse, mais en revanche, si le prix de revient augmente, les prix augmenteront pour le consommateur. Un e et de dégradation a ensuite été identifié. Dans le cadre d’un maintien du niveau de prix de vente, les entreprises pourraient être tentées de substituer des produits équivalents, mais de plus mauvaise qualité. Sans modification du prix de vente, la supercherie pourrait être très difficile à déceler. L’Autorité pointe en n deux risques, celui de report de marge et celui de substitution de produits. Dans les deux cas, l’idée est de contourner la loi en proposant des produits échappant à la réglementation. Mais au-delà de ces risques, l’analyse met en lumière des di cultés de mise en œuvre de la réglementation. Contrairement à ce que pouvait laisser penser Philippe Germain, le président du gouvernement, le contrôle de la réforme telle qu’elle est prévue pourrait s’avérer très di cile pour les services administratifs. La masse de documents à examiner pour un contrôle des marges serait énorme. Très certainement trop importante pour les équipes très réduites de la Direction des a aires économiques. De fait, le contrôle serait insu sant. À cela, il faut ajouter des sanctions peu dissuasives. Le gouvernement propose d’engager des procédures pénales contre les entreprises, procédures dont l’instruction peut prendre entre 9 et 18 mois avec, à la clef, des amendes de 178 000 francs ou 358 000 francs. Tous ces éléments ont conduit l’Autorité de la concurrence « à estimer que les mesures proposées ne sont pas, en l’état, suffisamment adaptées ni proportionnées à l’objectif de maintien ou de baisse des prix poursuivi ». Une alternative à la réforme actuelle est proposée ainsi que quelques pistes de réforme pour améliorer l’efficacité des mesures actuellement envisagées.

Un risque pour la croissance économique

L’Autorité de la concurrence souligne l’importance d’imposer aux entreprises de répercuter intégralement le désarmement des taxes actuelles sur les prix. A n de le contrôler de manière plus efficace, elle propose qu’une nouvelle infraction soit dé nie pour pouvoir sanctionner individuellement les entreprises qui pratiqueraient des prix et donc des marges excessives, à l’instar du dispositif mis en place en Australie entre 1999 et 2002, à l’occasion du passage à la TVA. Ce dispositif remplacerait le plafonnement des marges en valeur et la réglementation générale des prix. L’idée serait de pouvoir saisir l’Autorité au cas où des entreprises pratiqueraient des prix supérieurs à ceux relevés en octobre 2017 (auxquels on retirerait les taxes actuelles et l’on ajouterait la TGC). A n d’inciter les entreprises à respecter les règles du jeu, il est suggéré de mettre en place des sanctions très lourdes pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires et d’informer les consommateurs sur les pratiques illégales. Sur le fond, l’Autorité de la concurrence adresse un désaveu assez sévère à cette réforme pourtant travaillée depuis plusieurs années. Le gouvernement va donc devoir trancher : prendre en compte les recommandations de l’Autorité de la concurrence au risque de devoir repenser le dispositif législatif ou appliquer la réforme telle qu’elle a été prévue, au risque de voir les prix augmenter et plonger l’économie calédonienne dans de nouvelles difficultés. Les conséquences d’une inflation de 5 %, dans le pire des cas, aurait des conséquences catastrophiques sur la consommation et donc sur le système productif dans son ensemble.

M.D