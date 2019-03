Protection

Autre point de vigilance, cette sensation qu’ont les Calédoniens de se voir imposer des produits, des prix, des réglementations de manière un peu occulte et qu’ils ne sont pas suffisamment protégés contre les dérives et n’ont pas les moyens de se retourner. « Les consommateurs veulent être entendus et informés, lance Luce Lorenzin. La communication commence à se développer, mais on se pose toujours des questions sur les tarifs de la téléphonie, d’Aircalin. On ne nous dit pas quand interviendra notre raccordement au réseau d’assainissement, ce qui nous empêche d’anticiper, on ne nous dit pas non plus forcément quand sortent les enquêtes publiques, il y a un manque d’information sur la qualité environnementale et sanitaire des produits… » Les exemples sont nombreux et tous les consommateurs ne sont pas armés pour mener leur enquête. L’UFC-Que choisir estime globalement que les éléments ne sont pas requis pour qu’ils puissent consommer ou choisir en toute connaissance de cause.