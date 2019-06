Satisfaction également à l’Éveil océanien qui obtient la commission de la culture avec l’élection de Vaimu’a Muliava à sa tête. Milakulo Tukumuli est, pour sa part, le rapporteur de la commission de l’enseignement. Pour la cheffe de groupe de l’Éveil océanien, Veylma Falaeo, « la présidence de cette commission nous réjouit et nous sommes heureux de l’avoir obtenue, car lors de notre campagne nous avons mis en avant la culture et plus particulièrement les valeurs océaniennes. Les discussions se sont faites dans un esprit d’ouverture, de consensus et nous en sommes heureux ».

Du côté de Calédonie ensemble, les élus n’ont pas souhaité s’exprimer même s’ils prennent la tête de trois commissions importantes : budget, finances et patrimoine.

Des représentations clés

Concernant les représentants de la province Sud dans divers organismes et instances extérieurs, là aussi un consensus a été trouvé. On signalera que L’Avenir en confiance a désigné Philippe Blaise à l’assemblée générale de Promosud et au conseil d’administration de la Cafat, Muriel Malfar-Pauga à celui du FSH, Nadine Jalabert à celui du CHS et Isabelle Champmoreau à celui du CHT et de la Mutuelle des fonctionnaires. Petit clin d’œil, Sonia Backes a été désignée sur une seule titularisation à une assemblée générale, celle de la chaîne de télévision Caledonia...

La présidente de la province Sud a terminé cette séance d’installation en indiquant qu’elle mettait fin aux fonctions du secrétaire général de la Maison bleue, Roger Kerjouan. C’est le secrétaire général adjoint, Christophe Bergery, qui assurera l’intérim. Rappelons que Roger Kerjouan, avait été entendu dans l’enquête portant sur des soupçons d’emplois fictifs visant Calédonie ensemble, quelques semaines avant les élections provinciales.

La prochaine assemblée de province se tiendra le 20 juin.

C.S.

©Province Sud- F.Wenger