Le nouveau système change les règles de calcul en profondeur. La nouvelle référence sera le prix fabricant hors taxe et non plus le prix public, comme c’était le cas. Autre nouveauté, cinq tranches ont été définies avec des coefficients différents, mais en hausse afin de maintenir le niveau de marges des pharmaciens.

Les pharmaciens s’inquiètent précisément de la création de ces tranches. Ils redoutent qu’une mauvaise estimation de la première tranche soit à l’origine d’une dégradation de leur chiffre d’affaires, d’où un débrayage lundi 19 mars au matin, date du début de l’application du nouveau système de calcul. Les pharmaciens demandent notamment à ce qu’une étude d’impact soit conduite. Le gouvernement mènera l’étude, mais entend bien mettre en œuvre sa mesure. Il se prononcera d’ici un mois, afin d’adapter ou non la première tranche, en fonction des résultats de l’étude.