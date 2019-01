Pour la première fois de son histoire, trois Calédoniens remportent la compétition devant les étrangers et les pointures mondiales. Marc Grimm, Alexandre Pham et Gaëtan Ogushiku se sont imposés en finale (13-12) face à des Néo-Zélandais.

Quelle joie dans le camp calédonien après environ deux heures de jeu dans la nale de la triplette de la Calédonienne de pétanque. Une équipe de Koumac, composée de Marc Grimm, Alexandre Pham et Gaëtan Ogushiku, s’est imposée d’un petit point, 13-12, sur l’équipe néo-zélandaise de Sundy Tamarono, Rua Moetaua et Georgio Vakauta. Même si les Cagous sont habitués à participer à des compétitions internationales, c’est la première fois qu’une équipe locale remporte la Calédonienne de pétanque, d’autant que l’on attendait les favoris sur le podium, la triplette formée des deux champions du monde métropolitains, Julien Lamour et Damien Hureau, accompagnée du pointeur américain Mark Greenberg. Une équipe qui s’est inclinée en 8e de finale samedi.

Une finale haletante

Si la finale de cette triplette s’annonçait délicate, on n’espérait pas aussi difficiles les derniers points. Alors que les Calédoniens menaient 10-3 facilement, c’était sans compter sur la détermination des Kiwis qui, remontant, les points un à un, ont commencé à faire trembler les Cagous, allant jusqu’à remettre les pendules à l’heure sur un dangereux 12 partout. Imaginez la tension dans les deux équipes, la compétition se jouant ainsi sur un seul point et à ce jeu psychologique, c’est Marc Grimm qui a été le plus fort en marquant ce point décisif et offrant ainsi la victoire aux siens et à la Calédonie. Le joueur qui a avoué à la fin de la partie : « Tout s’est joué sur la dernière boule, c’était une super finale. Beaucoup de pression et je suis super-heureux pour la Calédonie et surtout pour le Nord, que l’on remporte la Calédonienne. »