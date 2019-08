Samedi, à l’Université de Nouville, le parti de Milakulo Tukumuli a tenu son premier conseil politique depuis les provinciales. Devant plus de 350 personnes, le président et les élus du parti océanien ont abordé trois thèmes : l’analyse des résultats des provinciales, l’installation de l’Éveil Océanien dans les institutions, et l’avenir politique du parti. Pour Milakulo Tukumuli, « si les résultats ont confirmé les prévisions que nous nous étions fixées pour les provinciales, si les installations se sont faites en respectant nos choix, pour le futur, nous avons notamment parlé du scrutin à venir, les municipales. Il faut s’y préparer, et nous avons pour cela créé des comités locaux dans chaque commune du Grand Nouméa ». Les comités travaillent depuis un mois sur la stratégie électorale, la même que celle fixée pour les provinciales.

