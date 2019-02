La situation est tendue et les salariés sont inquiets. Alors que les journalistes cherchaient à recueillir des informations, la direction leur a interdit l’accès au site, exprimant du coup son refus de communiquer. Les syndicats étaient également dans leurs petits souliers. L’enjeu étant de ne pas froisser la CSTNC et l’USTKE, les deux seuls syndicats sur les sept représentés à la SLN qui refusent de signer l’accord-cadre qui prévoit l’augmentation des heures travaillées sur mine.

Cette augmentation s’inscrit dans les différents plans de performance imaginés par le métallurgiste pour améliorer sa compétitivité et préserver l’activité. La réorganisation avec l’allongement du temps de travail n’est qu’un des éléments parmi d’autres et en particulier la réduction de la masse salariale ou encore la numérisation de certains outils. L’idée des 147 heures est d’augmenter la durée du travail sur mine. De 105 heures, la direction avait négocié l’allongement à 120 heures avec les syndicats. Un allongement accepté par tous qui n’avait cependant pas pu être mis en œuvre, la proposition des 147 heures étant intervenue auparavant.

Bras de fer entre la direction et les syndicats

Pour la SLN, « s’opposer aux 147 heures équivaut à s’opposer au devenir de la SLN ». Une position un peu simpliste qui charge l’USTKE et la CSTNC, majoritaires sur mine, et fait porter la faute de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la SLN à ces deux syndicats grévistes qui complique l’approvisionnement en minerai depuis un mois. Si 75 % des syndicats ont signé l’accord pour passer aux 147 heures, les 25 % qui y sont opposés sont majoritairement sur mine. Autrement dit, le personnel de la SLN directement concerné est majoritairement opposé à cet accord. Si les adhérents de l’USTKE et du CSTNC étaient prêts à passer au 120 heures, ils refusent les 10,5 heures de travail par jour qui les feraient, par exemple, commencer à 15 h 30 pour terminer à deux heures du matin.

Les deux syndicats dénoncent un détricotage des acquis sociaux de ces dernières décennies et pointent le chantage de la direction, assurant ne pas bloquer les non-grévistes. Du côté de l’USTKE notamment, où l’on affirme être parfaitement responsable et conscient de la situation. Si les grévistes ne travaillent pas, ils laissent la possibilité aux non-grévistes d’approvisionner les fours de l’usine. Les syndicats rappellent même que la direction a refusé leur demande de médiation à plusieurs reprises.

Lundi après-midi, des discussions entre les syndicats n’ont pas permis de trouver de solution. Un règlement consensuel du con it semble de plus en plus di cile, chacun des acteurs campant sur ses positions sans réel dialogue. Mais la situation est amenée à évoluer prochainement. Si le stock de minerai sur Doniambo a pu repasser de 150 000 tonnes à 200 000 tonnes grâce à l’achat de minerai et à la production sur Kouaoua, site qui n’est pas en grève suite aux nombreux problèmes rencontrés l’année dernière, le risque de la fermeture d’un des fours plane toujours. Le four Demag 11 arrive au bout de sa durée de vie après 27 ans d’activité et c’est donc lui qui pourrait faire les frais du manque de minerai, au cas où le stock devrait passer sous la barre des 100 000 tonnes. D’autant que le minerai acheté aux autres mineurs ne correspond pas forcément aux besoins des fours de l’usine de Doniambo.