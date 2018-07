Une exploitation possible des ressources sous-marines ?

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite exporter son modèle, un modèle de préservation de son parc le plus ambitieux possible. Pourquoi, dans ce cas, ne pas inscrire dans le plan de gestion l’interdiction d’exploitation du gaz, du pétrole ou encore des ressources minières sous-marines ? Ne pas l’inscrire laisse la possibilité de le faire à l’avenir. Le président du gouvernement explique qu’il est encore trop tôt et que cette interdiction viendra des Calédoniens eux-mêmes quand ils se seront approprié l’idée du parc et de sa protection. Et Philippe Germain estime qu’il est important de connaître nos ressources qui peuvent être valorisées, y compris lorsqu’elles ne sont pas exploitées, un peu sur le modèle des droits d’émission carbone qui peuvent s’acheter et se vendre.

Au-delà de l’exploitation des ressources, l’exportation de notre modèle risque de prendre un certain temps. Si le gouvernement explique que certains de nos voisins n’ont pas forcément eu de prise de conscience quant à la nécessité de préserver la biodiversité, l’exploitation des ressources de nos voisins, et notamment la pêche, constitue des revenus indispensables pour des pays en plein développement. Ils pourraient donc voir d’un mauvais œil qu’un pays étranger vienne leur faire la leçon, d’autant qu’en matière d’environnement, la Nouvelle-Calédonie a relativement peu de leçons à donner. S’il ne s’agit pas du parc marin, l’exploitation minière continue d’avoir d’importantes répercussions sur le lagon. Pour prendre un autre exemple assez révélateur, les marinas calédoniennes ne sont même pas équipées de récupérateurs d’eaux noires, contenant les matières fécales, ou d’eaux grises, pour les personnes vivant à bord.

M.D.