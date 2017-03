En décembre dernier, l’association Prévention routière NC était montée au créneau contre le manque d’application du gouvernement en matière de sécurité routière. Elle rappelait que seules 20 % des 64 mesures du plan quinquennal de sécurité routière 2014- 2018, voté en 2013, étaient déployées.

Ce plan, particulièrement ambitieux, prévoyait, on le rappelle, de réduire de moitié le nombre d’accidents et également le nombre de tués en cinq ans.

Dans le détail, en 2013, on recensait 387 accidents corporels, 273 victimes hospitalisées et 36 personnes tuées. En 2014, 374 accidents corporels, 248 victimes hospitalisées et 67 décès. Qu’en est-il aujourd’hui ? En 2016, il y a eu 292 accidents corporels, 223 victimes hospitalisées et 51 décès. Et cette année débute encore bien mal avec déjà 16 victimes…

La tendance est, certes, à la baisse pour le nombre d’accidents (réduit de moitié, mais sur les dix dernières années), en revanche le nombre de tués, ainsi que le nombre de victimes hospitalisées n’évoluent guère. En clair, les chiffres nous disent que les accidents, moins nombreux, tuent et blessent autant ! Ils nous disent aussi que l’on est clairement loin des ambitions formulées il y a cinq ans par l’exécutif. Et par conséquent que les coûts humains et financiers (30,7 milliards de francs dont 20 milliards pour les personnes décédées) sont toujours exorbitants.

Sanctions plus lourdes

Depuis lors, plusieurs mesures ont néanmoins été prises et Cynthia Ligeard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, qui a fait le point devant la presse la semaine dernière.

Il a été rappelé que le Congrès avait adopté, fin 2016, une délibération modifiant le Code de la route. Celle-ci est venue entériner l’abaissement des limitations de vitesse par temps de pluie (-20 km/h), le renforcement des sanctions pour l’usage du téléphone au volant (amende passée de 3 000 à 15 000 francs), la suspension du permis de conduire en cas de dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée (50 km/h auparavant) ou encore le renforcement des sanctions en cas de carence d’équipement de sécurité pour les deux-roues.

Depuis février, l’exécutif a par ailleurs alourdi les durées de suspension de permis pour les conducteurs en état d’ivresse, sous l’emprise de stupéfiants ou pour vitesse excessive. Les récidives sont aussi sanctionnées plus lourdement et une peine aggravée a été instaurée pour les jeunes conducteurs avec une suspension administrative du permis de six mois dès la première infraction dans ces mêmes cas de figure.