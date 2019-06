Motocross. Cabanilles intouchable

Dès le premier virage des trois courses, le pilote Yamaha n’a rien lâché et est resté en tête jusqu’au drapeau à damier, ne laissant aucune chance à ses poursuivants. On aurait souhaité la présence de Laurent Fath pour le contrer, mais le champion international qui évolue en Supermoto, a été victime d’un accident domestique juste avant la course. Peut-être une prochaine fois… Sur le podium Élite, on retrouve, derrière Cabanilles, le jeune Hailey Ho, qui ne cesse de progresser et se rapprocher du champion en titre. Aymeric Lechanteur prend la troisième place.