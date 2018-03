Des dégâts sur une forêt patrimoniale

Le jugement, daté du 8 janvier 2018, donne quelques éléments qui pourraient faire rire s’il ne s’agissait pas d’un morceau de forêt humide qui se fait de plus en plus rare. La société MKM explique, non sans une certaine mauvaise foi, qu’une seconde piste – non autorisée – a été ouverte par la sortie de route d’un engin. Pour sa défense, le mineur a également fait appel au bureau d’études EMR. Le rapport produit est tout ce qu’il y a de plus complaisant si ce n’est mensonger. EMR parle d’un simple débroussaillage, alors que les agents de la province eux-mêmes ont constaté un véritable défrichement et de conclure « qu’il est possible de dire que l’intensité à l’impact n’a pas modifié de manière effective la qualité de la composante du milieu et que les e ets ne sont absolument pas irréversibles au regard de la régénérescence naturelle ».