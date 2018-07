Plusieurs projets calédoniens ont été retenus : la création d’une unité supplémentaire du RSMA à Bourail (80 places), d’un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) et d’un Établissement régional d’enseignement adapté (Érea) pour lutter contre la déscolarisation précoce et les difficultés d’accompagnement éducatif de nombreux jeunes placés sous protection judiciaire. La mise en place d’une brigade de protection des familles, à Koné, pour la province Nord recevra également le soutien de l’État. Le choix a été fait, et il est à saluer, de soutenir des projets ayant trait à la prévention de la délinquance, à l’accompagnement de la jeunesse, en faveur des familles en difficulté et de la lutte contre les violences intrafamiliales, des maux qui gangrènent notre société.

Les autres projets concernent l’accompagnement des entreprises avec notamment l’installation de la BPI (Banque publique d’investissement). Ils visent à dynamiser l’emploi et à accompagner l’innovation et le développement des nouvelles technologies ou le développement durable.

C.M.

