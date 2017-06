Former un groupe

Pour rêver de l’Inde, il faut se coordonner et trouver ses marques et c’est dans cette optique qu’il faut multiplier les rencontres avant ctobre. Leur dernier match de préparation en terre kiwie s’est fait vendredi face à Waitemata AFC au Mc Leod Park et a permis de voir la tactique, les placements. « On travaille notre projet défensif », a indiqué à la Fédération calédonienne de football l’entraîneur de la Sélection U17 du Caillou, lui qui guidera les siens vers le premier Mondial Fifa de l’histoire sportive de la Nouvelle-Calédonie.