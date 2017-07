Le Comité régional de tourisme équestre, en partenariat avec les provinces Nord et Sud et le Comité national de tourisme équestre (CNTE), a entrepris depuis 2015 un processus de recensement, d’audit et de labellisation des structures locales dans le but de professionnaliser le secteur, d’accompagner les professionnels et usagers. Parmi les 16 structures existantes (9 en province Sud dont deux centres équestres, 7 en province Nord dont un centre et deux nouvelles structures en projet) plusieurs ranchs ont choisi d’adhérer à cette démarche volontaire espérant un coup de pouce pour se faire (re) connaître.

Des fers à cheval en gage d’excellence

Le processus consiste à vérifier les minimums réglementaires désormais requis (diplômes, assurance, affichage), de prendre connaissance des différentes prestations proposées et d’échanger sur les attentes, les points forts, les éventuelles améliorations à apporter. « Les critères d’évaluation reposent sur l’accueil, la qualité de la cavalerie et du matériel, l’organisation de l’activité, les infrastructures, les efforts de communication et publicité », commente Valérie Gantien, présidente du CRTE.

Les labels sont octroyés quand ces requis de base ont été observés et des fers à cheval, sortes de « bonus », sont décernés aux structures qui peuvent exceller dans tel ou tel domaine comme les étoiles dans les hôtels, avec entre 1 et 3 fers. Le CRTE-NC a été mandaté par la Defe* en province Sud et la DDEE** en province Nord et, depuis mars 2015, six établissements ont déjà été labellisés : Karikaté randonnées (Païta), ranch de la Courie (Bourail), Lucky club de la Ouenghi, Pocquereux randonnées (La Foa), centre équestre La Crinière (Koumac) et la station des Trois Criques (Koumac).

La filière se structure

Avec ce projet, la présidente du CRTE souhaitait rendre la filière « plus carrée ». « Les gens ne savaient pas ou aller, ne connaissaient pas les produits et nous avions besoin de critères objectifs pour comparer les structures et renseigner les cavaliers. » Et les choses ont effectivement avancé. Peu à peu, tous les protagonistes ont passé des diplômes, la sécurité a été quelque peu revue (avec, par exemple, le port des bombes désormais) et une grille de notation locale a été élaborée (celle de métropole étant inapplicable, selon les professionnels).