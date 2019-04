L’équipe de la cuisine en profite pour faire un peu de pédagogie même s’il faut aller vite, les enfants ayant relativement peu de temps pour manger. Pour la cheffe, cuisiner des produits locaux est une fierté autant qu’une satisfaction de pouvoir servir des produits de bonne qualité aux collégiens. Une satisfaction qui est confortée par le coût du repas qui dépasse son budget d’un ou deux francs, selon Florence Dedieu. Un petit dépassement très facilement lissé sur le reste du mois. Grâce à de bons prix proposés par les producteurs, la cantine a pu sortir ce repas pour un coût de 250 francs en matières brutes.

Des rencontres pour promouvoir le bien manger

Concrètement, le Pacific Foodlab assure le lien entre les fournisseurs et les cuisines. Tout commence par un tour du côté des producteurs. « Nous avons eu deux transformateurs, Sifrais et Cake Factory. C’est la première fois qu’ils travaillent avec des collectivités, relève Philippe Tissier qui a assuré la coordination. Ils ont réussi à sortir des produits qui s’intègrent facilement dans les repas pour les collectivités et à des prix intéressants. » Une fois que le catalogue a été établi, ce sont les chefs qui ont été consultés afin de voir si la liste leur convenait. Reste à leur charge de choisir les produits et composer leur menu. Le Pacific Foodlab les aide, là aussi, en leur proposant des idées de recettes.

Des efforts qui se mesurent dans les plateaux des enfants. Et ils n’étaient pas économes en réaction. « Super bon », « Plus délicieux que jamais », « Il faut que ce soit comme ça tous les jours ! », « C’est délicieux et c’est quand même autre chose que dans le primaire », glisse une sixième. Un résultat sans appel même si certains n’avaient même pas touché à leurs gnocchis. D’autres ont fait preuve de plus de curiosité et, après une première bouchée, ont finalement mangé avec appétit. La curiosité alimentaire se cultive et ce genre d’opération y contribue.