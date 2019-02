On pourrait presque parler de « yaourtgate » tant le dossier fait parler les Calédoniens. Le sujet alimente les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines au point de pousser le PDG du groupe Calonne, Henry Calonne, à organiser une conférence de presse pour annoncer les raisons de la hausse des prix prévue en début de semaine prochaine. Comme le soulignait lui-même Henry Calonne, après s’être focalisé pendant vingt ans sur la fameuse pâte à tartiner, c’est désormais au tour des yaourts d’être dans le collimateur des Calédoniens au point qu’on pourrait avoir l’impression que tout tourne autour de cette préparation à base de lait fermenté.

Le marché est aujourd’hui quasi monopolistique et seuls deux autres petits acteurs artisanaux sont présents : les Délices du Caillou et la Ferme de Sarraméa. Cela n’a toutefois pas toujours été le cas. La société Socalait a été créée en 1973. Jusqu’au début des années 90, le marché était réparti entre deux principaux acteurs : Socalait et Chedlait. En 1992, Chedlait faisait faillite et était racheté par Nestlé. Un an avant, Guy Moulin créait Tennessee Farm, à Bourail.

Position ultra-dominante

Dix ans plus tard, en 2003, la donne change puisque Socalait rachète Tennessee Farm et passe un contrat de coproduction avec Nestlé afin d’améliorer la rentabilité des outils de production. En 2010, Nestlé quitte la Nouvelle- Calédonie et revend ses actifs au groupe Calonne qui se retrouve en situation de quasi- monopole. Aujourd’hui, le groupe fait travailler une centaine de personnes pour un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de francs et outre la production de yaourts et autres yaourts à boire, a une activité d’importation de glaces et de fromages notamment ainsi que des enseignes de distribution.

Mais cette position ultra-dominante(1) ne semble pas suffisante pour garantir la réussite économique. Henry Calonne pointe le fait que son groupe perd aujourd’hui de l’argent, en particulier en raison de l’instauration de la taxe générale sur la consommation. Une TGC qui devait pourtant préserver les marges des opérateurs.