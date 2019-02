Le krump trouve ses origines en 1992 lors des émeutes raciales dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Touché par les guerres de gangs, le trafic de drogue, les interpellations musclées de la police, un certain Thomas Johnson décide de créer le personnage de Tommy le Clown, un danseur maquillé qui anime des goûters d’anniversaire dans les ghettos et transmet des valeurs positives aux enfants.

En grandissant, deux d’entre eux, Tight Eyez et Big Mijo, se sont réapproprié les mouvements de Tommy le Clown et on développé une nouvelle forme d’expression, le krump, pour Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise (élévation du Royaume par la louange toute puissante). On parle ainsi de gospel de rue dansé où ses interprètes se rapprocheraient donc de Dieu pour développer leur spiritualité.

Une danse non violente

Cette danse est non violente malgré son apparence agressive avec des mouvements exécutés très rapidement, de la rage ou la colère qui peut se lire parfois sur les visages des danseurs de krump, les krumpers. Si c’est une danse urbaine revendicative et exutoire comme le hip-hop, c’est surtout une manière de canaliser l’énergie de la colère en l’exprimant à travers l’incarnation d’un personnage, elle se veut être une danse représentant la « vie » et toute sa « jouissance ». Il n’y a aucun conflit physique entre les danseurs même s’ils se retrouvent autour de battles pour savoir qui sera le meilleur.

En fait, elle suit les mêmes codes que le hip-hop, mais les attitudes, les expressions de visage, les pas miment des gestes de bagarre, de dispute, de strip-tease, mais aussi des gestes quotidiens. Le krump est une danse rapide, saccadée ou sensuelle, d’amoureux de la ville qui sont dans l’urgence d’exprimer un sentiment, une colère, une envie. D’ailleurs on retrouve cette danse dans des chorégraphies de grands opéras. Pour Kevin Tessier, le vice-président de l’association Kana Fam : « Les krumpers réalisent un exercice subtil de contrôle des énergies, un retour à l’intériorité entre lâcher-prise, contrôle et isolation du mouvement, de l’impulsion à l’impact. C’est le véritable langage du corps par la danse. »