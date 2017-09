Deux mille festivaliers environ avaient pris le chemin de Moindou, égayé cette année encore autant par le soleil que par la bonne humeur des festivaliers, du staff et du son envoyé à grands coups de décibels. Pas moins de treize groupes internationaux avaient fait le déplacement aux côtés de vingt-six formations locales pour assurer 50 heures de musique, des compositions originales, agrémentées de guitares bien grasses et de basses saturées.

Des shows tout le temps, partout

La programmation était extrêmement riche avec pas moins de 52 concerts. « Certains grands festivals n’ont pas cette chance même en Australie », rappelle à raison Jean-Marc Desvals, président de l’association BlackWoodStock.

Le vendredi, le multi-instrumentiste Jérémy Nattagh et le compositeur Thomas Fersen ont vraiment brillé. Le premier par son ingéniosité, le second par ses mots et ses drôles d’histoires. Et que dire des Wampas ? Arrivés à 21 heures, ils ont complètement enflammé la foule avec leur punk rock bien trempé. Didier Wampas s’est amusé avec les barrières, s’est jeté de multiples fois sur le public. Le show a pour le moins été rutilant.

Et il y a aura eu de très belles surprises : nous citerons en particulier Pete International Airport, les Naked Giants et Kigaku Moyo, rockeurs psychédéliques japonais un peu perchés. Et puis, il y avait le talentueux Shaun Kirk, venu de Melbourne, pour un show blues en solo, les Dandy Wharols et la prestation bien « dark » des frères Salmon, Aroma et Mano de Tikahiri, venus tout droit de Tahiti et qui ont aussi fait forte impression.