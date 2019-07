Un haut fonctionnaire au long parcours

Laurent Prévost est né à Boulogne-Billancourt. Cet énarque de 52 ans a successivement été directeur du cabinet du préfet du Var, ainsi que du préfet de l’Oise, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, puis de la préfecture de Martinique entre 2002 et 2005. Il a ensuite été directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer, directeur de cabinet du ministre des Départements d’Outre-mer en 2008, puis préfet de la Haute- Marne en 2009 et de la Martinique en 2011. En 2014, il a été nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. Depuis mars 2017, il est installé dans ses fonctions de préfet du Val-de-Marne.

Laurent Prevost connaît bien l’outre-mer pour avoir travaillé au ministère et surtout en tant que préfet de la Martinique. C’est à ce poste que le haut fonctionnaire s’est fait remarquer, par ses actions dans le domaine économique, social et environnemental au moment où l’île était en crise, en proie à de difficiles conflits sociaux. Ce gestionnaire de crise arrive en Nouvelle-Calédonie au moment où se mettent en place les institutions, suite aux élections provinciales, et où va se tenir le premier Comité des signataires d’après-référendum, vraisemblablement en septembre. Raymond Le Deun, l’actuel préfet du Morbihan, lui succédera dans le Val-de-Marne.