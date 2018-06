La création de l’Agence rurale marquera la disparition de l’Apican et de l’Erpa, ces deux établissements publics chargés de l’indemnisation des agriculteurs en cas de calamités agricoles et de la régulation des prix. Elle aura également deux nouvelles missions autour de l’eau et des feux de forêt. Si les élus du Congrès ont voté sa création, l’agence a été la cible de certaines critiques, notamment des indépendantistes qui reprochent au gouvernement de ne pas suffisamment tenir compte des petits exploitants vivriers.

Mais les élus du Congrès n’ont pas été les seuls à produire des critiques, l’Autorité de la concurrence et le Conseil économique, social et environnemental avaient également formulés un certain nombre de recommandations. La plupart ont été retenus par le gouvernement dans son projet de délibération, comme l’ont fait ressortir les échanges en commission de l’agriculture et de la pêche.

La composition du conseil d’administration de l’établissement public a notamment été revue pour associer des représentants de la société civile et des professionnels. Un manque pour le moins étonnant, pointé autant par le Cese que l’Autorité de la concurrence et à l’origine de dysfonctionnements, les élus n’étant pas nécessairement les mieux placés pour assurer l’équilibre des différents intérêts. Comme le soulignait également l’Autorité de la concurrence, aucune référence n’était faite à l’intérêt général qui doit pourtant sous-tendre les politiques publiques.