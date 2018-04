Des disciplines adaptées

Que cela soit pour le taï-chi ou le kung-fu, l’enseignement est destiné aussi bien aux jeunes, aux confirmés qu’aux débutants. « Le taï-chi basé sur des mouvements lents qui font travailler en profondeur la respiration, les articulations, les muscles et l’esprit. Le kung-fu est basé sur du self-défense. Mais les deux peuvent être complémentaires, l’un enrichissant l’autre et vice-versa, explique David Beaunoir. Chaque individu est unique et possède des qualités et des faiblesses qui lui sont propres. On cherchera dès lors à orienter chaque élève en fonction des ses aptitudes physiques, de sa souplesse, de sa taille ou tout simplement de son âge sur telles ou telles disciplines. Par contre pour les armes, mieux vaut avoir déjà des connaissances en kung-fu. »

La Voie du wushu donne des cours aux ados et adultes, les mardis et jeudis, à la salle Dance oor, derrière la Belle Vie, à Nouméa, et le mercredi après-midi aux jeunes à la salle Capoeira de Ouémo. Si cela vous tente, vous pouvez contacter le club au 83 40 87.

C.S