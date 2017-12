Pour Jean-Marc Mosselin, directeur général de NCTPS, en fonction depuis six mois, c’est l’investissement du web qui a fait toute la différence. « Ce qui a surtout fonctionné, c’est que nous avons su prendre le virage du digital. 30 % de notre budget est alloué aux campagnes de notoriété et 20 % aux campagnes tactiques de par le monde et plus de 40 % de nos actions sont effectuées à travers le web. » Le digital ayant, en plus, l’avantage d’apporter un véritable retour, rapide, sur le fonctionnement ou non des actions.

Le patrimoine mondial en « fil rouge »

En 2018, la Nouvelle-Calédonie fêtera les 10 ans de l’inscription de ses lagons au patrimoine mondial de l’Unesco. Et NCTPS veut faire de cette commémoration le thème de sa promotion internationale. Il s’agira de valoriser les activités, les séjours en pleine nature, la biodiversité. « C’est un véritable atout pour le territoire qui n’a pas été beaucoup mis en avant, donc cet anniversaire constitue une belle occasion de revenir sur le sujet, analyse Jean-Marc Mocellin. Vous avez des marchés qui sont extrêmement sensibles à ce label, dont les Japonais et certains touristes qui voyagent spécifiquement dans des destinations où ils peuvent aller voir des sites enregistrés. » De fait, l’utilisation de ce label comme moteur de promotion d’une destination a été éprouvée de par le monde. À la Nouvelle-Calédonie maintenant de susciter l’envie et les prestations dignes de ce prestigieux label.

2018 marquera également l’arrivée d’un nouveau marché, celui de la Chine. L’objectif établi lors des Ateliers du tourisme est d’attirer 9 000 touristes chinois en 2025. L’idée étant de se positionner sur un « tarif intermédiaire haut de gamme », à mi-chemin entre Tahiti et Fidji. NCTPS est actuellement en train de monter une agence de représentation pour la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan et a déjà lancé plusieurs actions localement pour préparer les différents acteurs à ces nouveaux touristes (hôteliers, commerçants…). Une base de données de personnel qualifié parlant le mandarin est d’ores et déjà disponible.