Difficile de prendre de la hauteur ou de parier sur ce qu’il va se passer pour l’élection du gouvernement, le 13 juin (voir ci-dessous), cela même si l’on tente de « décoder » les propos tenus par Milakulo Tukumuli, depuis l’élection du Congrès. On nage véritablement dans le brouillard tant l’élu est déstabilisant.

Pour beaucoup, l’homme semble direct et sans langue de bois, sans bafouillage et sans prétention, simple, affectueux et calme. Pourtant, ce mathématicien calcule tout depuis le début, mais pourquoi et dans quel but ?

Un vote contradictoire

Le président de l’Éveil océanien a expliqué qu’il s’agissait d’un vote « qui devait regrouper la société » et qu’au-delà de se positionner en faveur de Roch Wamytan, il avait choisi de voter « pour un projet de société plus juste, plus équitable pour les Calédoniens ». Pourtant, en soutenant le FLNKS, il a voté pour un projet politique affirmé qui vise à émanciper les Calédoniens, les sortir de la France, et ce, depuis 30 ans !