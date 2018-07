+ 43,0 % pour les fruits et +14,3 % pour les légumes. En huit ans, on peut dire que les prix ont littéralement explosé. Ces augmentations pointées par l’Autorité de la concurrence dans le rapport sur la filière ne trouvent pourtant pas leur origine dans une amélioration de la qualité des produits ni dans une forte augmentation des coûts de production. Pour le consommateur, le constat est plutôt difficile à avaler puisque ces augmentations ont notamment été rendues possibles par la mise en place des mesures protectionnistes, sans qu’aucune véritable contrepartie soit demandée aux producteurs.

Le rapport compare la consommation de fruits et légumes en Nouvelle-Calédonie, en Métropole et en Polynésie. L’observation a de quoi inquiéter. Sur le territoire, 41 % des adultes ne mangent pas de fruit ni de légume quotidiennement quand ils sont seulement 23 % en Polynésie. Le baromètre Santé de la Direction des affaires sanitaires montre que la consommation quotidienne de fruits et légumes a augmenté sensiblement (22 % à 38 % pour les fruits et 32 % à 43 % pour les légumes entre 2011 et 2016). Dans le même temps, le pourcentage de personnes consommant moins d’une fois par semaine des fruits et des légumes a aussi sensiblement augmenté, traduisant probablement une hausse des inégalités d’accès à ces produits dont les prix ont flambé sur la même période. Le manque de produits frais dans l’alimentation des Calédoniens devrait interpeller les autorités quant aux conséquences sanitaires. D’ores et déjà, près de 20 % des enfants de 12 ans sont obèses.

Des dysfonctionnements nombreux défavorables aux petits producteurs et aux consommateurs

Les raisons de ces faibles niveaux de consommation sont relativement simples à expliquer. Selon une étude de consommation commandée par la province Sud en 2016, la première raison est le prix, trop élevé. L’étude montre également que la production locale souffre d’une mauvaise réputation auprès d’une clientèle qui juge également défavorablement la qualité de la production.

La filière compte près de 3 500 agriculteurs pour les légumes et 250 pour les fruits. Mais lorsque l’on regarde dans le détail, moins d’une dizaine d’entre eux dans chacune des filières réalisent plus de la moitié de la portion marchande. Un décalage entre « grands » et « petits » qui a de graves conséquences sur la capacité de la filière à s’organiser et se structurer. Les gros producteurs ont pu investir dans des installations leur permettant de lisser leurs ventes tout au long de l’année et en particulier retarder les ventes pour bénéficier de prix plus élevés lorsque les autres producteurs ont écoulé leur production. On l’a vu récemment avec un producteur d’oignons, qui a profité des protections de marché pour imposer ses produits à des prix très élevés en bloquant les importations. Une pratique contestable, comme le rappelle l’Autorité, qui avait rapporté au producteur plusieurs millions de francs au détriment des consommateurs.

Cette poignée de grands producteurs a donc la capacité d’influencer directement le marché, d’autant plus que face à eux, pour écouler la production, le nombre de grossistes- distributeurs est relativement faible. Les producteurs peuvent organiser la rareté des produits afin de faire varier les prix à la hausse. Conjuguée à une importante protection face aux importations, cette structure de la production conduit à une paupérisation des petits producteurs, que l’on observe dans le recensement général agricole, et à la diminution de la population agricole, qui vit de plus en plus difficilement de son activité. Les victimes du système ne sont pas seulement les consommateurs, mais une grande partie des agriculteurs eux-mêmes et en particulier les plus petits qui se retrouvent extrêmement dépendant des grossistes-distributeurs.