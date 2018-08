Faut-il autoriser les chasseurs à vendre le fruit de leur battue ? La question ne date pas d’hier et si les responsables politiques calédoniens l’ont posée à de nombreuses reprises, jamais ils n’y ont apporté de réponse. En creux, on retrouve pourtant un éventail de questions sociales qui intéressent tout particulièrement la population. Ce n’est pas nouveau, le cerf est l’un des fléaux les plus importants pour la flore et la faune de la Nouvelle-Calédonie.

L’impact environnemental de cette espèce envahissante introduite en 1870 n’est plus à démontrer. Le cerf détruit les cultures et les forêts, ce qui cause d’importants problèmes sur les bassins versants, donc la ressource en eau sur l’ensemble du territoire. Cela favorise également l’érosion des sols et les feux de brousse qui ravagent davantage le pays chaque année. Si les premiers dégâts ont été constatés dès les années 1880, l’importance du cerf pour la population a conduit à adopter des pratiques de chasse favorisant une ressource abondante, épargnant notamment les femelles et les faons.

L’étude rappelle l’importance des coûts engagés pour la préservation de l’environnement au travers d’actions de régulation. Chaque année, la lutte contre les espèces invasives coûte près de 2,2 milliards de francs à la Nouvelle- Calédonie dont 55 % sont dédiés à la lutte contre les cerfs et les cochons sauvages, soit environ 450 millions de francs. Ces sommes permettent en particulier de financer les primes à la mâchoire, la capture des cerfs en vue de les intégrer dans la filière d’élevage ou encore la participation de la Fédération de la chasse et des associations de chasse à la régulation.

15 % de la viande consommée par les Calédoniens

Afin d’inciter la régulation au travers du soutien à la filière d’élevage, une délibération a été adoptée en 2010. Elle fixe les conditions sanitaires de collecte, le traitement et la mise sur le marché de cerfs sauvages. Une délibération qui venait encadrer la filière « longue », mais laissait un vide juridique autour de la filière courte, à savoir la vente de viande chassée. Selon l’étude, ce marché informel représente pourtant presque toute la viande de cerf échangée sur le territoire. En 2017, la filière formelle (l’élevage) a mis sur le marché près de 150 tonnes de viande, soit l’équivalent de 7 500 cerfs quand la filière informelle aurait, de son côté, permis d’en écouler près de 2 300, soit l’équivalent de quelque 115 000 cerfs. Si on le rapporte au total de viande consommée par les Calédoniens, le cerf représenterait 15 %.

En 2014, le gouvernement avait envisagé une réforme de la délibération de 2010 afin de rendre possible la commercialisation de viande chassée auprès des particuliers ou des restaurateurs, traiteurs ou encore charcutiers, ce qui, pour rappel, est aujourd’hui illégal bien que largement pratiqué. Face aux craintes des éleveurs de cerf et plus généralement des professionnels de la viande, le projet de modification avait été tout bonnement abandonné.