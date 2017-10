Au bon temps de l’ONU. – Jusqu’à récemment, s’exprimer devant l’Onu était l’apanage des indépendantistes, qui trouvaient à New York « une oreille plus attentive qu’à Matignon ou à l’Élysée ». Avant, oui ! Depuis, quelques missions de l’organisation internationale ont parcouru le territoire en long et en large… et le peuple colonisé est apparu moins à plaindre que d’autres…

Cheminements. – Les loyalistes, aussi, ont appris à composer avec l’Onu, puisqu’ils ne pouvaient pas éviter leurs déplacements et leurs missions répétées. Puis attention : « Cheminement vers l’émancipation » ne veut pas dire « cheminement vers l’indépendance » ! Au fil des années, les non-indépendantistes l’ont bien compris : et maintenant, ils « pétitionnent », comme on dit, devant la Commission de décolonisation de l’Onu.

Tourisme institutionnel. – Tant et si bien que cette année encore, trois délégations ont fait le voyage de New York, siège de l’Onu. Celle du FLNKS, c’est normal et légitime, il a initié le processus. Celle des plateformistes, conduite par Gaël Yanno, pour apporter une contradiction loyaliste, c’est aussi normal. Bien qu’ils s’expriment au seul nom de leur électorat et non au nom de l’ensemble des loyalistes : ce qui est plus contestable.