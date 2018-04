La filiale d’Enercal, créée en 2014, n’est pas vieille, mais ses cartons débordent pourtant déjà de projets. La transition énergétique est en marche et les sociétés porteuses de projets de production d’énergies renouvelables l’ont bien compris. Les objectifs fixés par le gouvernement d’ici 2020 étaient déjà atteints fin 2017.

De nouveaux objectifs seront prochainement fixés et Enercal Energies Nouvelles compte bien rester dans la course. Sa philosophie : développer des projets en association avec des sociétés d’économie mixte, des sociétés privées ou encore des coutumiers et dans tous les domaines.

Un projet de centrale, fonctionnant au biogaz produit notamment à partir de plantes invasives débroussées dans la plantation de santal de l’entreprise Serei no Nengone, en est la parfaite illustration. Mais à plus court terme, la société devrait lancer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique au fil de l’eau de Paalo, sur des terres coutumières à Pouébo.

Autre projet innovant : un ferme agrisolaire du côté de Focola. L’idée est d’associer de la production d’énergie solaire avec de la production agricole, des fraises en l’occurrence. Les serres anticycloniques permettront d’assurer une production à l’année. Les travaux ont démarré en janvier. La ferme pourrait être connectée au réseau d’ici octobre. Il s’agit d’une première en Nouvelle-Calédonie, mais le concept a déjà fait ses preuves à La Réunion et se décline également dans d’autres pays, notamment avec de l’aquaculture.