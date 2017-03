Trois professionnels de l’agriculture en provenance des Philippines via Brisbane ont été interceptés à leur arrivée à Tontouta par le Sivap, Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire. Ils étaient en possession de végétaux qu’ils n’avaient pas déclarés : des graines, des plants, des greffons et des fruits frais en quantité importante qui étaient dissimulés sous leurs habits et dans leurs bagages.

Des infractions « d’une très grande gravité », a jugé le gouvernement, l’archipel des Philippines abritant de très graves maladies et de nombreux ravageurs d’espèces fruitières tropicales. Ainsi, les fruits frais interceptés pouvaient contenir « des œufs ou des stades immatures d’espèces de mouches de fruits non présentes localement », comme la Bactrocera dorsalis, « l’une des plus dangereuses au monde ». Les greffons d’agrumes pouvaient par ailleurs véhiculer le chancre critique et le greening, « très graves maladies bactériennes de dégénérescence », et encore une fois non présentes en Nouvelle- Calédonie.

L’introduction de ces maladies et ravageurs aurait pu entraîner la destruction des vergers et des productions fruitières locales et générer un « désastre économique », alerte l’exécutif pour lequel les faits sont d’autant plus graves car perpétrés « par des professionnels parfaitement au courant des risques et des conséquences de leurs actes ». Ces personnes encourent des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 180 000 francs par produit.

C.M.

©sivap/gouv.nc