La saison devait reprendre ce week-end, mais les joueurs auront une semaine de plus pour se préparer. Pendant ce temps, la sélection calédonienne revient de Tahiti avec un bilan mitigé.

La première journée de Super Ligue devait débuter ce samedi, mais un désaccord au sein de la Commission d’organisation des compétitions et de la Fédération calédonienne de football au sujet du calendrier a décalé la première journée au week-end du 7 et 8 avril. Si les heures et les lieux ne sont pas encore confirmés à l’heure où nous écrivons ces lignes, on connaît la liste des matchs.

SC Ne Drehu et l’AS Mont-Dore devrait se retrouver au stade Hnasse, à Lifou. Au stade Yoshida, à Koné, ce sera un derby où le Racing Poindimié recevra le champion, Hienghène Sport. Au stade Numa-Daly, ce sera le premier choc ce la saison avec Tiga Sport contre l’AS Wetr, suivi du deuxième choc avec AGJP contre l’AS Magenta. Le stade de la Roche, à Maré, sera sûrement rempli pour regarder le premier derby des îles de la saison 2018 avec Horizon Patho et le promu Trio Sport. Le duel Thio-Lössi viendra compléter cette journée de reprise, en principe au stade de Nouméa.