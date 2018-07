Recréer des emplois et de la richesse Sonia Backes s’est ensuite attelée à la deuxième priorité : « l’étouffement économique », en indiquant qu’il fallait arrêter de faire des promesses auxquelles les Calédoniens ne croient plus. « Il faut juste rendre possible ce qui est nécessaire. » Globalement, selon le parti, il faut aborder les choses différemment, « avoir une vraie vision de l’avenir et arrêter de superposer de nouvelles taxes aux anciennes et d’embaucher des fonctionnaires pour les contrôler. Il faut remettre l’entreprise et ceux qui y travaillent au cœur des enjeux de la Nouvelle- Calédonie et l’administration au service de la création de richesse, de la création d’emploi, du progrès. » La présidente du parti ajoutant : « Sur ce sujet comme sur les autres, il ne faut pas craindre de regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, au lieu de reprendre bêtement ce qui a échoué en Métropole. (…) Il nous faudra travailler avec un objectif : celui de redonner la con ance, pour recréer des emplois, recréer de la richesse. »

Le capital humain Dernier point abordé lors de ce conseil politique, le capital humain. Pour les responsables du parti, il faut l’améliorer en augmentant le niveau de quali cation de la jeunesse et en restaurant de l’efficacité dans le système scolaire, notamment dans le premier degré. « L’école doit redevenir un sanctuaire apolitique, recentré sur ses vraies missions et dédié à la performance éducative, l’ouverture sur le monde et ses vrais enjeux. » Pour cela, les Républicains calédoniens pensent qu’elle devra notamment « ouvrir notre jeunesse à l’environnement anglo-saxon du Pacifique Sud et du monde (…) Si l’on continue à laisser sortir du système éducatif une partie importante de la jeunesse sans un niveau d’éducation et de formation satisfaisant, alors c’est l’avenir même de la Nouvelle-Calédonie que l’on compromet ». Comment répondre à ces priorités ? Dans le but d’engager ces réformes, les Républicains calédoniens ont aussi indiqué qu’ils voulaient se lancer dans une véritable révolution économique, sociale et numérique et tous ceux qui veulent travailler avec eux à la construction de la Calédonie de demain seront les bienvenus. Ajoutant qu’il avait défini une méthode et avait déjà commencé à travailler, établi des diagnostics et fait des débuts de propositions dans les secteurs de la sécurité, l’économie, l’enseignement, le logement, l’agriculture, l’innovation, l’environnement, la santé, sans en dévoiler plus, campagne électorale oblige. « Ce projet, il vous appartient. Il devra remettre la liberté, l’ordre, la justice sociale et l’ouverture sur le monde en moteur du progrès de la Nouvelle-Calédonie », a conclu Sonia Backes.